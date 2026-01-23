توجيه اتهامات لـ52 شخصا بالتلاعب بأسعار الدقيق والسكر والكهرباء

Photo : YONHAP News

وجهت النيابة العامة الكورية اتهامات لـ52 شخصا بالتلاعب بأسعار الدقيق والسكر والكهرباء.وأعلن مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، أمس الاثنين، عن توجيه لوائح اتهام، إلى جانب نتائج التحقيق الذي بدأه في سبتمبر الماضي بشأن التلاعب بالأسعار، والذي ركز على السلع الأساسية اليومية.وكان من بين المتهمين عشرون مسؤولا، بمن فيهم رؤساء مجالس إدارة أو رؤساء تنفيذيون، لست مطاحن دقيق تستحوذ على 75% من سوق الدقيق في كوريا، وهي: شركة "ديه هان" لمطاحن الدقيق، وشركة "ساجو دونغ وان"، وشركة "سام يانغ".ويُشتبه في قيامهم بالتخطيط المسبق لتوقيت وحجم تقلبات أسعار الدقيق لأكثر من ثلاثة أعوام، منذ عام 2020، محققين مكاسب غير مشروعة تُقدر بحوالي ستة تريليونات وون، أي ما يعادل أربعة مليارات دولار أمريكي.كما يشتبه المدعون في أن شركات تصنيع السكر الثلاث التي تستحوذ على أكثر من 90% من السوق، بما فيها شركة "سي جيه تشيل جي دانغ"، قد جمعت أرباحا تُقدر بحوالي ثلاثة تريليونات وون من خلال التواطؤ على تحديد الأسعار. ووجهت النيابة العامة اتهامات لأربعة أشخاص بالاحتجاز الفعلي، ولخمسة عشر آخرين دون احتجاز فعلي، بزعم قيام عشر شركات، من بينها "هيو سونغ" و"هيون ديه" و"إل إس"، بتحقيق أرباح غير مشروعة تجاوزت 160 مليار وون كوري من خلال التلاعب بأسعار العطاءات خلال عملية تقديم العطاءات لشركة كوريا للطاقة الكهربائية.