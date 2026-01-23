المكتب الرئاسي يؤكد انتهاء فترة السماح لضريبة أرباح العقارات المتعددة في 9 مايو

Photo : YONHAP News

أعلن المكتب الرئاسي الكوري أن فترة السماح لأصحاب العقارات المتعددة لبدء دفع ضريبة أرباح رأس المال المرتفعة سوف تنتهي يوم 9 مايو كما هو مقرر.وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين، بأن الرئيس لي جيه ميونغ أكد على هذه الحقيقة باستمرار.وكان الرئيس قد صرح سابقا بأن العقود الموقعة حتى 9 مايو ستكون معفاة من معدل الضريبة المرتفع.وقد سادت تكهنات حول إمكانية تمديد الموعد النهائي بعد أن أشار المساعد الرئاسي لشؤون السياسات الوطنية "كيم يونغ بوم"، مؤخرا، إلى احتمال تأجيله لمدة شهر أو شهرين بسبب مراجعات فنية، إلا أن تصريحات المتحدثة أمس الاثنين تشير إلى أنه على الرغم من أن بعض المشكلات الفنية قد تؤدي إلى تعديلات طفيفة في المواعيد، فلن يكون هناك تمديد.وفي الوقت نفسه، قالت كانغ إن منشورات الرئيس الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سياسات العقارات تُظهر عزمه على تنفيذ السياسات بطريقة متسقة.