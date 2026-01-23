وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعقدان محادثات في واشنطن

Photo : YONHAP News

سيلتقي وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" بوزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد ظهر اليوم الثلاثاء.وصرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن تشو يزور الولايات المتحدة من الثلاثاء إلى الجمعة لحضور اجتماع وزاري حول المعادن الحيوية، وسوف يجري محادثات ثنائية مع روبيو على هامش ذلك الاجتماع.وتُعد هذه المحادثات أول اجتماع بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ 14 نوفمبر من العام الماضي، عندما أصدر البلدان بيانا مشتركا يُلخص الاتفاقيات التجارية والأمنية التي تم التوصل إليها خلال القمة الثنائية بينهما.وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيجريان مناقشات شاملة حول القضايا العالقة، بما في ذلك خطوات تسريع تنفيذ التدابير اللاحقة الواردة في البيان. ومن المرجح أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية التعاون النووي، مثل توسيع حقوق كوريا الجنوبية في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، بالإضافة إلى إدخال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.وقد يناقش الوزيران أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية إلى 25%.