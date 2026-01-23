استئناف عمليات البحث تحت الماء عن رفات بشرية في منجم جوزيه للفحم في اليابان

Photo : YONHAP News

ستُستأنف اليوم الثلاثاء عمليات البحث تحت الماء عن رفات بشرية في منجم فحم مهجور غمرته المياه في اليابان، حيث لقي 183 شخصا، من بينهم 136 كوريا، حتفهم في حادث فيضان في عام 1942.وصرحت إحدى منظمات المجتمع المدني اليابانية بأنه من المقرر أن تبدأ عمليات البحث تحت الماء في حوالي الساعة العاشرة صباحا، حيث يقوم غواص ياباني بتنفيذها.ومن المتوقع أن يعود الغواص إلى السطح في حوالي الساعة الثالثة عصرا، وسوف يتم وضع أي رفات يتم العثور عليها في ساحة النصب التذكاري في المنجم.وقد عثرت المجموعة على أربع شظايا عظام بشرية، من بينها جمجمة، خلال عملية بحث سابقة في أغسطس من العام الماضي، مسجلة بذلك أول عملية انتشال لرفات بشرية من ذلك الموقع.ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات البحث تحت الماء بمشاركة غواصين من فنلندا وتايلاند وماليزيا خلال الفترة من يوم الجمعة وحتى يوم الأربعاء القادم، كما سيُقام حفل تأبين للضحايا في الساحة يوم السبت.وكان الرئيس الكوري لي جيه ميونغ قد اتفق مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الشهر الماضي على إجراء اختبارات الحمض النووي لتحديد هوية الرفات التي تم العثور عليها في أغسطس الماضي في ذلك المنجم.