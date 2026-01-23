انخفاض التضخم في كوريا لأقل مستوياته في خمسة أشهر

Photo : YONHAP News

شهدت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية أبطأ وتيرة ارتفاع لها في خمسة أشهر خلال شهر يناير الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار أسعار المنتجات البترولية.وأعلنت وزارة الإحصاءات والبيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 118.03 نقطة في يناير.وقد ظل معدل تضخم أسعار المستهلكين في حدود 2% منذ سبتمبر من العام الماضي، إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت تدريجيا منذ أكتوبر.وكان انخفاض التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المنتجات البترولية، التي استقرت بعد أن كانت سببا في ارتفاع التضخم منذ أغسطس من العام الماضي.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 2.6%، وهي أقل زيادة لها في أربعة أشهر منذ سبتمبر من العام الماضي، كما ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يركز على السلع الأكثر استهلاكا ويعكس بدقة التضخم المتوقع، بنسبة 2.2% في يناير.