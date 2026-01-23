الرئيس لي يجدد تأكيده على مكافحة المضاربة العقارية

Photo : KBS News

أكد الرئيس الكوري لي جيه ميونغ مجددا على عزمه على التصدي للمضاربة العقارية "بأي وسيلة ممكنة".جاء ذلك في منشور كتبه لي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، حيث انتقد التغطية الإعلامية المحافظة والتجارية لانتهاء فترة السماح المقررة لفرض ضرائب أعلى على مكاسب رأس المال على مالكي العقارات المتعددة، والمقرر انتهاؤها يوم 9 مايو، وتساءل عن أولئك الذين يتعاطفون مع مالكي العقارات المتعددة الساعين إلى تحقيق دخل غير مكتسب من المضاربة، وما إذا كانوا يتجاهلون معاناة الشباب الذين يتخلون عن الزواج والإنجاب بسبب ارتفاع تكاليف السكن.ورفض الرئيس التوقعات بفشل سياسة حكومته في هذا الصدد، قائلا إن الظروف قد تغيرت جذريا حيث لم تعد العقارات هي الخيار الاستثماري الوحيد، وظهرت أصول بديلة.وحذر الرئيس من أن هذه هي "الفرصة الأخيرة" لمالكي العقارات المتعددة لتقليص ممتلكاتهم قبل انتهاء الإعفاء، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تمتلك أدوات سياسية كافية. وأضاف أنه إذا استطاعت كوريا الجنوبية التغلب حتى على تمرد خطير والبدء من جديد، فيجب أن تكون قادرة أيضا على معالجة المضاربة العقارية.