الزعيم الكوري الشمالي يقوم بزيارات ميدانية متتالية قبل مؤتمر الحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

واصل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" القيام بزيارات ميدانية متتالية قبيل انعقاد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، بما في ذلك زيارة إلى مزرعة لمنتجات الألبان، حيث دعا إلى إحداث تغييرات نوعية في التنمية الريفية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم ألقى "خطابا تاريخيا مهما" في حفل تدشين مزرعة "سام كوانغ" للماشية، التابعة للجنة الإدارية الريفية في مقاطعة شمال بيونغ آن، أمس، ودعا إلى إحداث تغييرات نوعية في التنمية الريفية.ونقل التقرير عن كيم قوله إن الحزب وضع مبادرة لبناء ازارع حديثة معيارية متخصصة في منتجات الألبان، وبالتالي تم بناء مزرعة سام كوانغ على مستوى عال من المعلوماتية والتحول إلى الكثافة في التصنيع.وأشار أيضا إلى أن مزرعة سام كوانغ تظهر مستقبل التنمية الريفية الاشتراكية المنشودة بكل وضوح، مؤكدا على ضرورة تطبيق الخبرات المتراكمة في عملية بنائها على جهود التحولات النوعية الجديدة في التنمية الريفية.الجدير بالذكر أن كيم ظل يقوم مؤخرا بزيارات ميدانية لمواقع الإنجازات الاقتصادية وبرفقته عدد من كبار المسؤولين، بدءا من مزرعة الدفيئة الضخمة التي أقيمت في المناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة شينويجو بمقاطعة شمال بيونغ آن، وذلك مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم.