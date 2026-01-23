المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قامت "إليزابيث سلمون" مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المقررة الخاصة سلمون التقت بالنائبة الثانية لوزير الخارجية "كيم جين آه" في مجمع سيول للمكاتب الحكومية أمس، وهو اليوم الأول من زيارتها، حيث تبادل الجانبان الآراء حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقيمت المسؤولة الكورية الجهود التي ظلت تبذلها المقررة سلمون من أجل إحياء اهتمام المجتمع الدولي بقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما أعربت عن أملها في مواصلة دورها في التحسين الفعلي لحقوق الإنسان لدى السكان الكوريين الشماليين.ومن جانبها، قالت المسؤولة الدولية إنها ستسهم باستمرار في تعزيز التعاون بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي، مع تقديم الدعم الضروري لإجراء حوار مع كوريا الشمالية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها المقررة الأممية بزيارة إلى كوريا الجنوبية منذ انطلاق حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ"، والمرة الثالثة منذ توليها مهامّها في أغسطس من عام 2022.وسوف تجتمع سلمون بعدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والتوحيد والعدل، ثم تعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج الزيارة يوم الجمعة، كما ستقدم تقريرا حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بناء على نتائج هذه الزيارة، إلى اجتماعات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في شهر مارس القادم، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.