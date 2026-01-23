حكومة الرئيس لي تصدر كتبيا حول سياسة التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم بأنها سنتشر وتوزع كتيبا خاصا يشرح سياسة التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية تحت قيادة الرئيس "لي جيه ميونغ".وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة تعتمد على واقع وجود الكوريتين كدولتين فعليتين، وتستهدف تحويل العلاقات بينهما إلى علاقات تعايش سلمي تسعى نحو التوحيد، مع بناء مجتمع اقتصادي يحقق النمو المشترك.وتم في هذا الكتيب، وهو الأول من نوعه الذي يصدر منذ انطلاق حكومة الرئيس لي، تحديد ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تأسيس التعايش السلمي بين الجنوب والشمال، وبناء قاعدة للنمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الحروب والأسلحة النووية.كما يعرض الكتيب ثلاثة مبادئ أساسية للتعايش السلمي، وهي: احترام نظام كوريا الشمالية، وعدم السعي وراء توحيد الكوريتين عن طريق الامتصاص، وعدم المضي قدما في أي أعمال عدائية.وبناءً على هذه المبادئ، أعلنت الحكومة عزمها على تعزيز التبادل والتعاون متبادل المنفعة بين الكوريتين، ودعم والتعاون في جهود تطبيع العلاقات بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي، وإيجاد حلول عملية من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.وحول المهام ذات الأولوية، ينص الكتيب على استعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين، والاستعادة الاستباقية والتدريجية لاتفاق 19 سبتمبر العسكري .وأوضح الكتيب أنه سيتم تهيئة الظروف للحوار بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بناء على المشاورات الكورية الجنوبية الأمريكية، وتعزيز التقدم في المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن، مع إعداد استراتيجية للحل تدريجيا.