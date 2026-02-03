الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الحكومة الكورية تفتح القصور الملكية مجانا خلال عطلة رأس السنة القمرية

Write: 2026-02-03 14:14:48

Photo : YONHAP News

سيتم فتح القصور الملكية والمقابر الرئيسية في كوريا الجنوبية أمام الجمهور مجانا خلال عطلة رأس السنة القمرية في منتصف شهر فبراير الجاري.

وصرحت هيئة التراث الكوري بأن القصور الملكية: كيونغ بوك، ودوك سو، وتشانغ كيونغ، وتشانغ دوك، ستظل مفتوحة للزوار خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير، وكذلك ضريح جونغ ميو والمقابر الملكية لسلالة جوسون.

وسوف يُتيح ضريح جونغ ميو، الذي يُقدم عادة جولات سياحية بصحبة مرشدين في أوقات محددة، للزوار التجول فيه بحرية خلال فترة العطلة.

ومع ذلك، سيظل على الزوار دفع رسوم دخول من أجل زيارة الحديقة السرية في قصر تشانغ دوك.

وتعتزم هيئة التراث الكوري إغلاق القصور وضريح جونغ ميو والمقابر الملكية يوم 19 فبراير.
