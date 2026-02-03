المحلية الحُكم على عارضَيْ أزياء أجنبييْن بالسجن 11 عاما بتهمة تهريب المخدرات

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن 11 عاما على عارضَي أزياء أجنبيين لمحاولتهما تهريب كمية كبيرة من مادة "ميثامفيتامين" إلى كوريا. وأصدرت محكمة بوسان الجزئية تلك الأحكام بحق مواطن ألماني وآخر إسباني بعد إدانتهما بانتهاك قانون العقوبات المشددة على جرائم محددة، وفقا لمصادر قانونية. ويتُهم الرجلان بمحاولة إدخال حقيبتين تحتويان على 15.3 كيلوغرام من مادة "ميثامفيتامين" إلى مطار "كيم هيه" الدولي يوم 16 يوليو من العام الماضي.



وأوضحت النيابة العامة أنه قبل رحلتهما بشهر تقريبا، وفي أثناء وجودهما في ألمانيا، تلقيا عرضا عبر خدمة مراسلة إلكترونية من شخص مجهول الهوية، وعدهما برحلة مجانية مقابل توصيل حقيبتين من كندا إلى كوريا الجنوبية.



وقد وُعد الرجلان بتذاكر طيران وإقامة ومبلغ يقارب 20 مليون وون كوري من عملة "يو إس دي تي" الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، وذلك في حالة نجاحهما في تسليم الحقائب. وقد استلم الرجلان الحقائب في 14 يوليو بالقرب من فندقهما في تورنتو، وسجّلاها في مطار تورنتو بيرسون الدولي، وسافرا إلى كوريا الجنوبية عبر مطار هونغ كونغ الدولي.



إلا أن مسؤولي الجمارك الكوريين ألقوا القبض عليهما في أثناء تفتيش روتيني.



وأدلى الرجلان بشهادتهما أمام المحكمة بأنهما استجابا لإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تُقدّم رحلة خارجية مجانية، ولم يكونا على علم بأن الحقائب تحتوي على مخدرات.