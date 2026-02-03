مجموعة هيون ديه موتور تقرر عدم إعادة شراء مصنعها في روسيا

Photo : YONHAP News / TASS

أعلنت مجموعة هيون ديه موتور أنها لن تقوم بإعادة شراء مصنعها في روسيا، والذي توقفت عملياته منذ مارس 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأعلنت المجموعة هذا القرار أمس الاثنين في تصريح لقناة كي بي إس.وكانت الشركة قد باعت في ديسمبر 2023 كامل حصتها في شركة هيون ديه موتور للتصنيع في روسيا، بما في ذلك مصنعها في سانت بطرسبرغ، إلى شركة "آرت فاينانس" الروسية مقابل عشرة آلاف روبل.وتضمنت صفقة البيع خيارا لإعادة شراء المصنع بعد عامين نظرا لحصته الكبيرة في السوق المحلية. ويبدو أن المجموعة قررت عدم تفعيل خيار إعادة الشراء، مفضلة الحفاظ على صورة علامتها التجارية من خلال تعزيز إدارة علاقات العملاء، بدلا من السعي للعودة إلى السوق الروسية، حيث لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة.