كوريا الجنوبية وبولندا تعقدان أول حوار استراتيجي أمني بينهما

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية وبولندا أول حوار استراتيجي أمني بينهما.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن "جونغ يون دو" نائب وزير الخارجية للاستراتيجية الدبلوماسية والمخابرات، قد زار العاصمة البولندية وارسو يوم الاثنين لعقد أول حوار استراتيجي أمني مع "روبرت كوبيكي" نائب وزير الخارجية البولندي للشؤون الأمنية ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء.وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الدولية والإقليمية، والاستراتيجيات والسياسات الدبلوماسية، وقضايا الأمن العالمي الناشئة، والمسائل الثنائية، واتفقا على ضرورة تبادل استراتيجيات السياسة الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، كما اتفقا على ضرورة تعزيز المشاورات وتبادل المعلومات بين البلدين بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وأطلع المسؤولُ الكوري نظيرَه البولندي على الوضع الراهن في شبه الجزيرة وجهود سيول لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بينما أكد كوبيكي أن بولندا، التي تحتفظ ببعثة دبلوماسية في بيونغ يانغ، ستواصل القيام بدور محوري في المستقبل.