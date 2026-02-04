الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الصين تزيل أحد الهياكل الفولاذية الثلاثة من داخل المنطقة البحرية المؤقتة

Write: 2026-02-04 09:17:26

Photo : YONHAP News

أزالت الصين أحد الهياكل الفولاذية التي أقامتها من جانب واحد داخل المنطقة البحرية المؤقتة في البحر الأصفر، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكوريا الجنوبية والصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، أنه تم التحقق من نقل الهيكل، المعروف بأنه منشأة إدارية، إلى خارج المنطقة البحرية المؤقتة.

وقد نشب نزاع ثنائي بعد أن أقامت بكين هيكلين فولاذيين ومنشأة إدارية داخل المنطقة البحرية المؤقتة دون استشارة مسبقة مع كوريا الجنوبية، مدعية أنها منشآت لتربية الأحياء المائية.

وبعد طرح القضية خلال القمة بين رئيسي البلدين الشهر الماضي، بدأت بكين في إزالة المنشأة في 27 يناير.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية أنها تعتزم مواصلة المشاورات الثنائية بشأن الهيكلين المتبقيين.
