دلائل على استعدادات كوريا الشمالية لعرض عسكري قبل مؤتمر الحزب

Photo : YONHAP News

تشير الدلائل الأخيرة إلى أن كوريا الشمالية تُجري استعدادات لعرض عسكري بمناسبة المؤتمر التاسع القادم لحزب العمال الحاكم.وقال تقرير نشره موقع "38 نورث"، وهو وكالة أنباء أمريكية متخصصة في شؤون كوريا الشمالية، يوم الاثنين، إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية في اليوم نفسه لميدان "ميريم" للتدريب العسكري في شرق بيونغ يانغ، أظهرت مئات الجنود وهم يتدربون على تشكيلات عسكرية، بما في ذلك تشكيلات على هيئة شعارات الحزب الحاكم.وقد دأبت كوريا الشمالية على حشد قوات ومركبات في ميدان ميريم للتدريب استعدادا لكل عرض عسكري سابق.ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان النظام سيستعرض صواريخه الباليستية العابرة للقارات وغيرها من الأصول الاستراتيجية هذه المرة أم لا.وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "لي سونغ جون"، أمس الثلاثاء، بأنه من غير الواضح ما إذا كان سيُقام عرض عسكري بالفعل، لكن من المفهوم أن الاستعدادات في ميدان "ميريم" أو ساحة "كيم إيل سونغ" تُجرى على المستوى المدني.وعلى الرغم من عدم الكشف عن موعد محدد لمؤتمر الحزب في كوريا الشمالية، إلا أن الحكومة الكورية الجنوبية توقعت أن يُعقد في أوائل أو منتصف فبراير.