النيابة توجه اتهامات إلى قس يميني متطرف بتهمة الشغب في محكمة غرب سيول

Photo : YONHAP News

وجهت النيابة العامة اتهامات إلى "جون كوانغ هون"، وهو قس يميني متطرف مثير للجدل، اعتُقل الشهر الماضي بتهمة تدبير أعمال الشغب في محكمة غرب سيول في يناير 2025، نفذها أنصار الرئيس السابق يون صوك يول.وأعلنت النيابة العامة في سيول الغربية، أمس الثلاثاء، أن جون سيُحاكم بتهم التحريض على التعدي على مبانٍ خاصة، والتحريض على عرقلة أداء واجبات عامة وخاصة، وانتهاك قانون التجمع والتظاهر.ويُتهم جون، مؤسس كنيسة "سارانغ تشيه إيل"، أيضا بـ"التلاعب النفسي" بأتباعه، وتقديم الدعم المالي لشخصيات يمينية متطرفة على يوتيوب لتحريضهم على أعمال الشغب في المحكمة يوم 19 يناير، عندما اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس السابق يون حرم المحكمة وسط غضب من قرار النيابة العامة باحتجاز يون على خلفية قراره بفرض الأحكام العرفية.وأوضحت النيابة العامة أن جون حثّ أتباعه والمشاركين في مسيرة مؤيدة ليون على معاقبة "القوى المناهضة للدولة" عبر حق الشعب في المقاومة، وهو ما دفعهم إلى اقتحام مبنى المحكمة والاعتداء على ضباط الشرطة الذين حاولوا منعهم.ومن بين التهم الموجهة إلى جون، قررت الشرطة عدم إحالة تهمتي التحريض على التمرد وإتلاف الأدلة إلى النيابة العامة.