انخفاض قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني

Photo : KBS News

تراجعت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير الماضي، في ظل سعي الحكومة الكورية لتهدئة تقلبات سوق الصرف.وأعلن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ 425.91 مليار دولار أمريكي حتى نهاية يناير، بانخفاض قدره 2.15 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى إجراءات استقرار السوق، بما في ذلك مقايضات العملات الأجنبية مع صندوق معاشات التقاعد الوطني. وفي ديسمبر، مدد البنك المركزي الكوري اتفاقية مقايضة العملات الأجنبية مع صندوق معاشات التقاعد لمدة عام، ونفذ عمليات مقايضة، حيث تم توفير الدولارات مقابل الوون الكوري.وحتى نهاية ديسمبر، ظل الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يحتل المرتبة التاسعة عالميا، إلا أن الفارق مع هونغ كونغ، صاحبة المرتبة العاشرة، تقلص إلى 200 مليون دولار.