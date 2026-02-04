استجواب كانغ سون او لمدة 11 ساعة في قضية الرشوة

Photo : YONHAP News

عادت "كانغ سون او" النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم، إلى منزلها أمس الثلاثاء بعد انتهاء جولة ثانية من استجواب الشرطة الذي استمر لأكثر من إحدى عشرة ساعة، وذلك بعد اتهامها بتلقي 100 مليون وون من "كيم كيونغ" العضوة السابقة في مجلس مدينة سيول.ووصلت كانغ إلى مكتب شرطة منطقة "مابو" التابع لوكالة شرطة سيول الكبرى في حوالي الساعة 9:30 من صباح أمس، وغادرته في حوالي الساعة 8:45 مساء.وبعد الاستجواب، صرّحت كانغ للصحفيين بأنها تعاونت بشكل كامل مع التحقيق، واعتذرت مجددا عن إثارة القلق العام قبل أن تستقل سيارة كانت تنتظرها.وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشرطة استجوبت كانغ بشأن التصريحات المتضاربة بينها وبين مساعدها السابق وكيم كيونغ فيما يتعلق بتحويل الأموال المزعوم.وبعد انتهاء التحقيق فعليا، تدرس الشرطة طلب حبس كانغ احتياطيا.