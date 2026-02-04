لي يقول إن الذين يعانون من ارتفاع تكاليف السكن لهم أولوية على المضاربين العقاريين

Photo : YONHAP News

أ كد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على أن المواطنين العاديين الذين يكافحون مع ارتفاع أسعار المنازل يستحقون اهتماما أكبر من مالكي المنازل المتعددة الذين يطالبون بتمديد الإعفاء المؤقت من ضريبة أرباح رأس المال المرتفعة.جاء ذلك في منشور كتبه الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، حيث شارك مقالا افتتاحيا في إحدى الصحف يشير إلى أن مالكي المنازل المتعددة الذين لديهم مستأجرون في المناطق الخاضعة للتنظيم يواجهون صعوبات في بيع منازلهم قبل انتهاء الإعفاء المؤقت يوم 9 مايو.وأوضح أن الإعفاء كان من المقرر أن ينتهي منذ أربع سنوات، وبالتالي فإن عدم الاستعداد يقع على عاتق مالكي المنازل المتعددة أنفسهم.وكان الرئيس لي قد أكد مرارا على عزمه العمل من أجل استقرار سوق العقارات، حيث نشر رسائل متتالية منذ أواخر الشهر الماضي يؤكد فيها أنه لا يفكر في تمديد إضافي للإعفاء الضريبي. كما شارك مساء أمس الثلاثاء مقالا يفيد بزيادة عدد الشقق المعروضة للبيع في منطقة كانغ نام الراقية في سيول، متسائلا عن سبب استمرار بعض وسائل الإعلام في نشر ادعاءات كاذبة بعدم وجود عقارات جديدة في السوق.