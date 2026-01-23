مبيعات سيارات هيون ديه وكيا في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

Photo : YONHAP News

حققت شركتا "هيون ديه" و"كيا" للسيارات أداء جيدا في السوق الأمريكية منذ بداية هذا العام.وكشف تقرير من شركة هيون ديه عن أنها باعت 55 ألفا و624 وحدة في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتسجل بذلك رقما قياسيا على أساس أشهر يناير.وأرجعت الشركة السبب في هذا الإنجاز الجيد إلى الارتفاع الكبير في الطلب على السيارات الهجينة في الولايات المتحدة، وزيادة مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، وزيادة الطلب على سيارات "إس يو في"، والتي شكلت 77% من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة.ومن جهة ثانية، بلغ حجم مبيعات سيارات كيا 64 ألفا و502 وحدة في يناير، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى زيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة بنسبة 45%، وسيارات "إس يو في" بنسبة 14%.