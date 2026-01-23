توقعات بنقل حق السيطرة العملياتية في زمن الحرب للجيش الكوري في عام 2028

Photo : YONHAP News

في ظل تسارع وتيرة الجهود بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لنقل حق السيطرة العملياتية في زمن الحرب، قالت بعض التقارير إنه من المتوقع طرح العام المستهدف لنقل هذا الحق في الدورة الـ58 من اجتماعات اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية المقرر عقدها في واشنطن في شهر أكتوبر القادم.وتبين أن هناك احتمالا كبيرا بطرح عام 2028 كعام مستهدف ليتم فيه نقل حق السيطرة العملياتية في زمن الحرب خلال ولايتي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وطبقا لمصدر حكومي اليوم الأربعاء، تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاستكمال التحقق المتعلق بمرحلة القدرة التشغيلية الكاملة، وهي المرحلة الثانية من إجراءات التقييم، والتحقق من نقل حق السيطرة العملياتية في زمن الحرب، وذلك قبل انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الكورية الأمريكية، على أن يتم الحصول على موافقة وزيريْ دفاع البلدين خلال الاجتماعات.الجدير بالذكر أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية يمارس حاليا حق السيطرة العملياتية في زمن السلم، بينما يمارس قائد القوات الكورية الأمريكية المشتركة هذا الحق في زمن الحرب.