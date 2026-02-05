وزير التجارة الكوري يشيد بتوجه البرلمان لتمرير قانون الاستثمار في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

رحّب وزير التجارة الكوري "يو هان كو" باتفاق الأحزاب السياسية على تشكيل لجنة خاصة من أجل تمرير مشروع قانون لتنفيذ تعهدات كوريا الجنوبية بالاستثمار في الولايات المتحدة في غضون شهر، وقال إن ذلك سيساعد في ردع التهديد برفع الرسوم الجمركية.وأدلى "يو" بهذه التصريحات اليوم الخميس بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة، جاءت عقب تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية الجنوبية.وقال "يو" إنه أجرى خلال رحلته التي بدأت يوم 29 ديسمبر، مناقشات واسعة النطاق مع مسؤولين أمريكيين، بمن في ذلك نائب الممثل التجاري الأمريكي، وأعضاء في الكونغرس وممثلو المراكز البحثية، لتبديد سوء الفهم حول التزام كوريا الجنوبية بتعهداتها الاستثمارية.وأكد "يو" أن كوريا الجنوبية مستعدة لتنفيذ اتفاقية التعريفات الجمركية بأمانة وسرعة، وأنه من غير المرغوب فيه أن ترفع واشنطن الرسوم الجمركية في الوقت الذي تبذل فيه سيول جهودا حسنة النية.وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تمكنه من مقابلة الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" بسبب تضارب المواعيد، فقد أجرى 3 جولات من المشاورات المعمقة على مختلف المستويات، بما في ذلك مشاورات مع نائب الممثل التجاري الأمريكي ومسؤولين على مستوى مدير إدارة.وأضاف أنه التقى بـ"غرير" 5 مرات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وأنه يعتزم مواصلة المحادثات مع الممثل التجاري الأمريكي الأسبوع القادم.