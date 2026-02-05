واشنطن تدعو حلفاءها للانضمام للكتلة التجارية للمعادن الحيوية

Photo : AP / Yonhap

اقترحت الولايات المتحدة إنشاء كتلة تجارية لتنويع سلاسل التوريد للمعادن الحيوية الضرورية للدفاع والصناعات المتقدمة، ودعت كوريا الجنوبية ودولا أخرى للانضمام إليها.وفي كلمة ألقاها في اجتماع عُقد في واشنطن أمس الأربعاء لوزارة خارجية عد من الدول الحليفة للولايات المتحدة، قال نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" إن الحرب التجارية خلال العام الماضي كشفت مدى اعتماد معظم الدول على المعادن الحيوية التي تسيطر عليها الصين، وأضاف أن الولايات المتحدة تريد إنشاء كتلة تجارية بين الحلفاء والشركاء، الذين وصفهم بأنهم "في نفس الفريق".وقد حضر الاجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية وأستراليا والهند واليابان ودول أخرى.وفي مؤتمر صحفي، أشار وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" إلى الكتلة التجارية المقترحة باسم "مبادرة فورج"، موضحا أن 55 دولة شريكة أعربت عن اهتمامها بالتعاون، وأن العديد منها قد وقع بالفعل للعضوية.وقدّم "روبيو" الشكر لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها لعبت دورا رائدا في مشاركة أمن المعادن، وهو ما ساعد في سد الفجوة قبل إطلاق الكتلة التجارية الجديدة.