الحزبان الحاكم والمعارض يشكلان لجنة لتعهدات الاستثمار في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

اتفق الحزبان الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون الخاص بإدارة الاستثمارات الاستراتيجية الكورية في الولايات المتحدة.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "هان بيونغ دو" ونظيره من حزب قوة الشعب المعارض "سونغ يون صوك" إنهما توصلا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد في مقر البرلمان أمس الأربعاء.وأوضح "سونغ" أن الاتفاق يعني أن حزب قوة الشعب لن يضغط من أجل التصديق البرلماني على اتفاقية الرسوم الجمركية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تم توقيعها كمذكرة تفاهم، بينما أشار نائب رئيس حزب قوة الشعب "يو سانغ بوم" إلى أن الحزب قرر تغيير موقفه من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف أن كوريا ستعاني في نهاية المطاف إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية أو إذا استمرت المواجهة مع واشنطن.يذكر أنه سيمكن البدء في اتخاذ خطوات لتنفيذ تعهدات سيول بالاستثمار في الولايات المتحدة بمجرد موافقة البرلمان على القانون الخاص بإدارة الاستثمارات الاستراتيجية بين البلدين.