سيول وواشنطن تتفقان على إحراز تقدم ملموس في التعاون النووي والغواصات

Photo : YONHAP News

اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو هيون" ووزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" على أن البلدين بحاجة إلى إحراز تقدم ملموس في التعاون النووي، بما في ذلك بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الخميس إن الوزيرين توصلا إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء في واشنطن، في أثناء مناقشة نتائج القمتين بين رئيسي البلدين في العام الماضي.وأضافت الوزارة أن الجانبين أعادا التأكيد على ضرورة إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، فضلا عن التعاون في مجال الغواصات النووية، وهو ما تم تحديده بعد القمتين. واتفق الوزيران على بدء مشاورات عمل كاملة لهذا الغرض.وأعرب الوزير الكوري عن توقعاته بأن يؤدي توسيع التعاون في مجال التخصيب وإعادة المعالجة إلى تعزيز التعاون النووي الاستراتيجي بين البلدين الحليفين، داعيا في الوقت نفسه واشنطن إلى الاهتمام والدعم.وردا على ذلك، قال "رايت" إن بلاده ستضمن تحقيق نتائج ملموسة.