الرئيس لي يحذر من شراء المنازل لأغراض المضاربة

Photo : YONHAP News

حذّر الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" من شراء المنازل باهظة الثمن كاستثمارات وليس كمساكن، مع اقتراب انتهاء تعليق ضريبة أرباح رأس المال الإضافية على مالكي المنازل المتعددة.وأدلى الرئيس بهذا التصريح اليوم الخميس في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نقل عن مقال صحفي أن إنهاء الإعفاء الضريبي للمستثمرين العقاريين كما هو مقرر دفع بعض المالكين إلى التسرع في البيع، بينما تحول المشترون إلى تركيز أصولهم في "عقار واحد فاخر". وقال "لي" إن التحول إلى "منزل واحد فاخر" لن يكون مفيدا ما لم يكن الشراء لأغراض سكنية.وكان الرئيس قد أشار يوم 23 يناير الماضي أيضا إلى أن منح تخفيضات ضريبية على أساس الملكية طويلة الأجل يبدو أمرا غير معقول ليس فقط بالنسبة لمالكي المنازل المتعددة، ولكن أيضا بالنسبة لمالكي المنازل الفردية، إذا كان العقار مملوكا لأغراض استثمارية أو للمضاربة وليس للاستخدام السكني.وأضاف أن الإعفاء من الضريبة يثني البائعين عن دخول السوق ويشجع استمرار المضاربة.