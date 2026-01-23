سيول تقترح على الجانب الأمريكي الإدارة المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح

Photo : KBS News

اقترحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية على الجانب الأمريكي الإدارة المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح، وذلك على خلفية تصاعد مشكلة الولاية القضائية على المنطقة كقضية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.ويتضمن الاقتراح استمرار قيادة قوات الأمم المتحدة في ممارسة الولاية القضائية على شمال السياج الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح لمسافة كيلومترين من جنوب خط الترسيم العسكري، بينما يتولى الجيش الكوري الجنوبي الولاية القضائية على المنطقة جنوب السياج.وتمثل المساحة جنوب السياج حوالي 30% من إجمالي المنطقة الجنوبية من المنطقة منزوعة السلاح.وأوضح مصدر مطلع على العلاقات الكورية الأمريكية اليوم أن الوزارة قدّمت مؤخرا للجانب الأمريكي مقترحا لمناقشة هذه المسألة، كما طلبت طرح الموضوع للمناقشة في هيئات التشاور بين السلطات الدفاعية للبلدين.وتتمثل رؤية كوريا الجنوبية في استمرار قيادة الأمم المتحدة في الاحتفاظ بالولاية القضائية وسلطة الموافقة على دخول الأفراد في المنطقة الواقعة إلى الشمال من السياج الجنوبي، بينما يمارس الجيش الكوري الجنوبي سلطة الموافقة على الدخول والولاية القضائية في المنطقة الواقعة جنوب السياج.وكانت قيادة الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن معارضتها الشديدة على سعي الحزب الديمقراطي الحاكم بدعم من وزارة التوحيد إلى تشريع "قانون الاستخدام السلمي للمنطقة منزوعة السلاح"، مشيرة إلى أنه يتعارض مع اتفاقية الهدنة.