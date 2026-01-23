الحكومة الكورية تسعى لمنع رفع الرسوم الجمركية الأمريكية

Photo : YONHAP News

تسعى حكومة كوريا الجنوبية حاليا لمنع تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعادة رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية.وفي هذا السياق، قام وزير التجارة الكوري "يو هان كو" بزيارة للولايات المتحدة استغرقت 6 أيام، أعقبت زيارة مماثلة قام بها وزير الصناعة " كيم جونغ كوان"، حيث أرسلت الحكومة وزير التجارة بشكل عاجل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية.ورغم إقامته في واشنطن لمدة 6 أيام، إلا أنه لم يتمكّن من لقاء نظيره "جيمسون غرير"، الممثل التجاري الأمريكي، لكنه عقد لقاءات مع نائب الممثل التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى شخصيات من الكونغرس وقطاع الأعمال هناك.وكان وزير الصناعة "كيم" قد أجرى مشاورات مع وزير التجارة الأمريكي لمدة يومين متتاليين في وقت سابق، إلا أنه عاد دون التوصل إلى أي اتفاق.وتقوم الحكومة الأمريكية حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر قرار رفع الرسوم الجمركية الجريدة الرسمية، وهي خطوة تهدف إلى إضفاء صبغة رسمية على فئات السلع الخاضعة للرسوم الجمركية ومواعيد تطبيقها.ومن جانبه، يركز الجانب الكوري بشكل أساسي على إظهار عزمه القوي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن.