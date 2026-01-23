سيول تستضيف الاجتماع الثاني للتعاون في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني

أعلنت وكالة الشرطة الكورية أنها ستعقد على مدى يومين، بدءا من اليوم الخميس، الاجتماع الثاني لعملية تعاون دولي التي تقودها كوريا للتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني، والمسماة بريكينغ تشينز".ويشارك في الاجتماع خمس منظمات دولية، من بينها الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب 22 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وكمبوديا.وسوف تركز المناقشات على سبل التصدي لما يعرف بـ"تأثير البالون"، حيث تقوم التنظيمات الإجرامية بإعادة تموضعها في دول مجاورة أو بإعادة هيكلة أنشطتها للتهرب من الحملات الأمنية ومواصلة جرائمها.وتعتزم الشرطة الكورية اقتراح نماذج تعاون دولي وإجراءات مراقبة حدودية بحيث يمكن رصد هذه التنظيمات ووقفها قبل أن تنتقل إلى دول أخرى.وكانت الشرطة الكورية قد نفذت عمليات مشتركة في مناطق حدودية رئيسية في جنوب شرق آسيا بالتعاون مع الإنتربول وفيتنام وكمبوديا، من خلال تبادل معلومات تحركات المجرمين الفارين وربط إدارة الهجرة مع جهود الضبط الجنائي الميداني.وتبادلت 13 دولة مشاركة في الاجتماع 80 دليلا رئيسيا مرتبطا بـ45 قضية احتيال، لتعزيز التعاون في المداهمات المشتركة وإنقاذ الضحايا.وفي الاجتماع الأول الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي، تم تبادل 75 دليلا متعلقا بـ126 قضية احتيال.وأوضحت الشرطة أنها حققت من خلال ذلك نتائج ملموسة، مثل توقيف الرأس المدبر الصيني لعصابة إجرامية تورطت في تعذيب وقتل طالب جامعي كوري، وذلك في تايلاند الشهر الماضي.