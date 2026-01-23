وزير الدفاع الكوري يزور السعودية

Photo : YONHAP News

سيقوم وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن كيو بيك" بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من الغد الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض الدفاع العالمي، الذي سيُعقد في الرياض.ويُعد هذا المعرض الذي يُقام كل سنتين، أكبر معرض للدفاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشارك فيه حوالي 700 شركة من 80 دولة، من بينها 40 شركة كورية.ومن المقرر أن يعقد الوزير "آن" خلال زيارته المرتقبة اجتماعيْن منفصليْن مع كل من نظيره السعودي "خالد بن سلمان بن عبد العزيز"، وزير الحرس الوطني "الأمير عبد الله بن بندر".وفي ظل تنفيذ المملكة العربية السعودية لمشروعات دفاعية واسعة النطاق لتطوير صناعاتها الدفاعية وتحديث معداتها البرية، يُتوقع أن يستعرض الوزير الكوري خلال المباحثات القدرة التنافسية العالية للصناعات الدفاعية الكورية.كما سيعقد الوزير لقاء مع ممثلي الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعرض وسوف يقوم بتشجيع طياري فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية الكورية، والذي سيقدم أول عرض جوي له في معرض دفاعي هناك.ومن ناحية أخرى، سيزور رئيس أركان القوات الجوية الكورية "سون سوك راك"، المملكة العربية السعودية أيضا في الفترة من اليوم الخميس وحتى يوم الثلاثاء القادم لحضور المعرض، ويعتزم الالتقاء بكبار المسؤولين العسكريين السعوديين، بمن فيهم قائد القوات الجوية، للتعريف بكفاءة وتميز المقاتلة الكورية فوق الصوتية "كي إف -21"، التي تشير التقارير إلى أن السعودية تدرس إمكانية إدخالها ضمن منظومتها الدفاعية.