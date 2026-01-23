رئيس سام سونغ يزور إيطاليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

Photo : YONHAP News

سيواصل رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، تعزيز خطوات الإدارة العالمية لشركته من خلال لعب دور الدبلوماسي المدني خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو - كورتينا" لعام 2026.وصرحت مصادر في قطاع الأعمال بأن "لي" غادر العاصمة سيول صباح اليوم متوجها إلى مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يحضر هناك فعاليات الدورة الأولمبية ويلتقي بشخصيات بارزة من الأوساط السياسية والحكومية الدولية، بالإضافة إلى قادة في عالم الرياضة وشركاء أعمال رئيسيين.وتعد الدورات الأولمبية منصات حيوية للأعمال عالميا، حيث يجتمع فيها رجال الأعمال من مختلف دول العالم لدعم فرقهم الوطنية واستغلال فرص التواصل وبناء مشاركات.وتأتي هذه الزيارة بعد عامين من حضوره أولمبياد باريس 2024، عندما شارك حينها في مأدبة غداء لرجال الأعمال الدوليين أقيمت في قصر الإليزيه بدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وتبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية الرئيسية مع نخبة من قادة الاقتصاد العالمي.