بلدية سيول تكشف عن تدابير شاملة لعطلة رأس السنة القمرية

Photo : YONHAP News

كشفت بلدية سيول عن تدابير خاصة لتعزيز سلامة المواطنين وسهولة زيارة قراهم وعودتهم بأمان، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الحياة اليومية، مع اقتراب عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، سول.وأعلنت البلدية اليوم عن خطة التدابير الشاملة الخاصة لعيد سول هذا العام التي تتضمن 15 مهمة في 3 مجالات رئيسية، حيث قررت تشغيل 51 مركزا طبيا و21 مستشفى لحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة خلال فترة عطلة العيد، وأيضا 8 مستشفيات خاصة لرعاية الأطفال في حالات الطوارئ و3 مراكز طوارئ متخصصة للأطفال، وسوف تقدم معلومات عن غرف الطوارئ والمستشفيات والصيدليات العاملة خلال عطلة العيد عبر بوابة الرعاية الطبية للطوارئ على الإنترنت.وكشفت بلدية سيول أيضا عن مجموعة من التدابير لدعم الفئات الأكثر احتياجا الذين قد يشعرون بالتهميش خلال عطلة العيد، حيث تخطط لمواصلة تقديم وجبات مجانية لحوالي 32 ألفا من كبار السن ذوي الدخل المنخفض، و26 ألف طفل معرضين لخطر نقص التغذية.وتعتزم بلدية سيول أيضا إصدار "قسائم محبة سيول لهدايا العيد" بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار وون، بهدف تخفيف أعباء تسوق العيد عن كاهل المواطنين، وتنظيم فعاليات لاسترداد النقود في الأسواق التقليدية من خلال "قسائم أون نوري" وغيرها من الوسائل.واستعدادا لتدفق العائدين إلى المدينة بعد فترة الإجازة، قررت بلدية سيول تمديد ساعات عمل آخر رحلات المترو وحافلات المدينة في يوم العيد الذي سيصادف يوم 17 من الشهر الجاري واليوم الأخير من العطلة الذي سيصادف يوم 18، كما تخطط لتشغيل الحافلات الليلية كالمعتاد طوال فترة عطلة العيد.