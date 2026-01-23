سيول تعرب عن القلق من تداعيات الرسوم الجمركية على القضايا الأمنية مع واشنطن

Photo : YONHAP News

أعرب مستشار الأمن القومي الكوري "وي سونغ لاك" عن قلقه من أن تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن زيادة الرسوم الجمركية تتزايد وتمتد إلى القضايا الأمنية بين البلدين الحليفين.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "كيونغ هيانغ" أمس الخميس، حيث قال "وي" إن كوريا الجنوبية بنت إطارا للعلاقات مع الولايات المتحدة والصين واليابان لتشكيل البيئة الأمنية حول شبه الجزيرة الكورية، لكن حديث "ترامب" عن رفع الرسوم الجمركية إلى 25% يهز أحد أركان هذا الإطار. وأشار إلى أن التعاون الأمني مع الولايات المتحدة كان يسير بسلاسة إلى حد ما خلال مرحلة المتابعة بعد انتهاء مفاوضات الرسوم الجمركية والأمنية في "كيونغ جو"، لكن الوضع الحالي نجم عن مشاكل في التعامل مع مفاوضات الرسوم الجمركية.وأضاف "وي" أن الحكومة الأمريكية تتعامل في الوقت نفسه مع العديد من القضايا المتعلقة بكوريا الجنوبية، بما في ذلك قضية "كوبانغ" والحواجز التجارية الرقمية والتشريع المقترح للمنصات الإلكترونية والقس "سون هيون بو"، والتي تمتد أيضا إلى المناقشات حول سعي سيول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.وأعرب "وي" عن قلقه من أن المفاوضين الأمنيين الأمريكيين كان ينبغي أن يزوروا كوريا الجنوبية لإجراء مشاورات، لكن ذلك تأخر، ووصف الوضع بأنه مقلق للغاية.