البيت الأبيض يقول إنه ليس لديه جدول زمني لرفع الرسوم الجمركية على كوريا

Photo : Reuters / Yonhap

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، "كارولين ليفيت"، إنه ليس لديها جدول زمني لخطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المعلنة لرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية.وأدلت "ليفيت" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس عندما سُئلت عن موعد قيام إدارة "ترامب" برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية من 15% إلى 25%، حيث قالت إنه ليس لديها جدول زمني، لكن فريق التجارة في البيت الأبيض سيقدم إجابة سريعة وفورية.وكان "ترامب" قد حذر في منشور على منصة "تروث" يوم 26 يناير من أنه سيعيد الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية إلى مستويات ما قبل اتفاقية التجارة، مشيرا إلى تأخر البرلمان الكوري في تمرير التشريع الخاص اللازم لتنفيذ اتفاقية التجارة الثنائية.وعقب هذا التحذير، قام وزير الصناعة "كيم جونغ كوان" ووزير التجارة "يو هان كو" بزيارة طارئة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بينما كان وزير الخارجية "جو هيون" في واشنطن بالفعل، في محاولة لإقناع واشنطن بالعدول عن رفع الرسوم الجمركية.ورغم هذه الجهود، لم تحقق سيول بعد النتيجة التي تسعى إليها.