كوبانغ تكشف عن تسريب إضافي للمعلومات الشخصية لـ165 ألف مستخدم

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "كوبانغ" عملاقة التجارة الإلكترونية أنها تأكدت من حدوث تسريب إضافي لمعلومات شخصية تخص 165 ألفا من عملائها.وقالت الشركة في بيان إعلامي أمس الخميس إنها أخطرت العملاء بأن بياناتهم الشخصية، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم البريدية، قد تعرضت للتسريب، لكنها أكدت أن التسرب لم يشمل عناوين البريد الإلكتروني أو المعلومات المالية أو أرقام الحسابات أو سجلات الشراء.وأوضحت الشركة أن الاختراق كان جزءا من التسرب الهائل للبيانات الذي تم الكشف عنه في نوفمبر، وليس اختراقا إضافيا، وأكدت نيتها تقديم قسائم لعملائها كتعويض عن الحادث.وتخضع "كوبانغ" حاليا لتحقيقات تقودها الحكومة بشأن حادث التسريب الذي وقع في العام الماضي وأثر على أكثر من 33 مليون مستخدم.