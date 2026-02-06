الحكومة الكورية تكشف عن تدابير تكميلية لمشكلة أصحاب المنازل المتعددة

ستعلن الحكومة الكورية الأسبوع القادم عن تدابير تكميلية لمعالجة المشكلات المتعلقة بالإيجارات، والتي قد تظهر نتيجة لخطتها لإنهاء التعليق المؤقت لضريبة أرباح رأس المال المرتفعة لأصحاب المنازل المتعددة في مايو.وكشف وزير المالية "كو يون تشول" عن ذلك أمس الخميس، مشددا على أن الحكومة ستعمل بجدية على إنشاء سوق عقارية تركز على الاستخدام السكني وليس الاستثمار.وتدرس الحكومة السماح بتأجيل سداد الدفعات المتبقية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بموجب العقود الموقعة قبل 9 مايو في المناطق الخاضعة للتنظيم. ومن خلال النظر في مثل هذا الخيار، من المتوقع أن تراعي الحكومة الصعوبات التي قد يواجهها الملاك في محاولة بيع منازلهم مع وجود مستأجرين مقيمين فيها، وأن تدرس طرقا لحماية المستأجرين عند وضع التدابير التكميلية.وفي وقت سابق، أكدت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء أنها ستنهي التعليق المؤقت لضريبة أرباح رأس المال المرتفعة على مالكي المنازل المتعددة في 9 مايو، ضمن التدابير الهادفة إلى كبح ارتفاع أسعار المساكن.