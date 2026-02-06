عودة موجة البرد القارس لكوريا مع استمرار الغبار الناعم

Photo : YONHAP News

صدرت تحذيرات من موجة برد قارس في منطقة العاصمة الكورية سيول ومناطق أخرى من وسط البلاد، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة المتجمدة حتى أوائل الأسبوع القادم.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة صباح اليوم الجمعة انخفضت في المناطق الوسطى إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر. وسوف تظل درجات الحرارة العظمى خلال النهار منخفضة أيضا، بحيث تصل إلى 3 درجات تحت الصفر في سيول، وصفر في "تشونغ جو"، ودرجتين في "جون جو"، و5 درجات في "ديه غو".ومن المتوقع أن تصل موجة البرد إلى ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنخفض درجات الحرارة في سيول إلى 12 درجة تحت الصفر يوميْ السبت والأحد.ومن المتوقع أيضا تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجنوبية يوم السبت، وما يصل إلى 25 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الجبلية في "جيجو"، وأكثر من 10 سنتيمترات على طول الساحل الغربي لمقاطعة جنوب "جولا".وسوف تظل جودة الهواء سيئة في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، مع توقعات بأن تصل مستويات الغبار الدقيق إلى مستوى "سيئ" أو أكثر سوءا، في جميع المناطق، لليوم الثاني على التوالي.