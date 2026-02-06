غوغل تقدم وثائق إضافية لكوريا الجنوبية بشأن نقل بيانات الخرائط إلى الخارج

Photo : EPA / Yonhap

قدمت شركة "غوغل" الأمريكية وثائق إضافية كانت قد طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية بشأن نقل بيانات الخرائط عالية الدقة إلى الخارج.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الجمعة إن شركة "غوغل" قدمت المواد التكميلية في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، موضحة أن الهيئة الاستشارية المعنية ستقوم بمراجعتها.وأشار مسؤول في الوزارة إلى أنه لا يمكن الكشف عن محتوى الوثائق، كما أنه لا يزال من غير الواضح حجم الوقت المطلوب للمراجعات الداخلية والمناقشات بين الهيئات الحكومية ذات الصلة.يُذكر أن بيانات الخرائط التي تسعى "غوغل" للحصول عليها هي بيانات عالية الدقة بمقياس واحد إلى خمسة آلاف، حيث يمثل السنتيمتر الواحد على الخريطة 50 مترا على أرض الواقع.وقد قدمت "غوغل" آخر طلب للحصول على بيانات الخرائط في فبراير من العام الماضي، لكن لجنة المراجعة الحكومية الكورية المشتركة أجلّت قرارها في مايو وفي أغسطس.وقد رفضت كوريا الجنوبية طلبات مماثلة من "غوغل" في عاميْ 2007 و2016، لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.