كوريا الجنوبية تؤكد أنها لا تؤخر تمرير تشريعات الاستثمار في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

صرح وزير الخارجية الكوري "جو هيون" بأنه أكد للمسؤولين الأمريكيين أن سيول لا تؤخر عمدا تمرير التشريعات اللازمة لتنفيذ تعهداتها الاستثمارية تجاه الولايات المتحدة، والتي قالت واشنطن إنها أحد العوامل وراء تهديدها برفع الرسوم الجمركية على السلع الكورية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الكوري أمس الخميس لصحفيين كوريين في مقر السفارة الكورية في واشنطن، حيث أوضح أنه أكد ذلك لوزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" يوم الثلاثاء، في أول أيام زيارته إلى الولايات المتحدة.وأضاف "جو" أن الوزير الأمريكي "روبيو" عبر عن مخاوف من انتشار "مشاعر سلبية" داخل الولايات المتحدة إزاء تأخير كوريا الجنوبية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالتجارة، وشدد على ضرورة منع انتشار مثل هذه القضايا إلى العلاقات الثنائية الأوسع نطاقا، وقد رد الوزير الكوري بتأكيد التزام سيول بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، كما شدد على أن كوريا الجنوبية لا تتعمد تأخير التشريعات ذات الصلة.وقال الوزير الكوري أيضا إنه خلال اجتماع وزاري بقيادة الولايات المتحدة حول المعادن المهمة يوم الأربعاء في واشنطن، حث الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" كوريا الجنوبية على إحراز تقدم في قضايا الحواجز غير الجمركية.وفي محادثات مع وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت"، قال "جو" إن الجانبين أعادا التأكيد على الحاجة إلى إحراز تقدم في مجال تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وبناء الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.