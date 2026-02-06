انطلاق دورة ميلانو كورتينا للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026

Photo : YONHAP News

انطلقت دورة "ميلانو- كورتينا" للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 في الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت بتوقيت كوريا الجنوبية، وتستمر لمدة 17 يوما.وبدأت الأولمبياد بحفل الافتتاح في استاد "سان سيرو" الأولمبي في مدينة ميلانو الإيطالية.وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة التي تظهر فيها مدينتان مضيفتان في الاسم الرسمي للأولمبياد.ويتنافس في هذه الدورة 2916 رياضيا من 93 لجنة أولمبية وطنية، بمن في ذلك "رياضيون محايدون"، على 116 ميدالية ذهبية في 8 رياضات و16 تخصصا.وتستضيف مدينة ميلانو منافسات التزلج على الجليد وهوكي الجليد، بينما تستضيف مدينة كورتينا منافسات التزلج والزلاجة الجماعية والكيرلنغ.يُذكر أن ميلانو مدينة حديثة ومعاصرة، بينما تعتبر كورتينا مدينة محافظة تقدر القيم التقليدية.وكان عنوان عرض حفل الافتتاح هو "أرمونيا"، وهي كلمة إيطالية تعني "الانسجام".وتشارك كوريا الجنوبية في هذه الدورة بوفد يضم 71 رياضيا في 12 تخصصا، وقد دخلت حفل الافتتاح في الترتيب الـ22، حسب الحروف الأبجدية.وحمل المتزلج على الجليد "تشا جون هوان" والمتزلجة السريعة "باك جي او" علميْ الفريقين الرجالي والنسائي، على التوالي.وقد حددت كوريا الجنوبية هدفا يتمثل في الحصول على 3 ميداليات ذهبية على الأقل لتحتل مركزا ضمن العشرة الأوائل في الترتيب العام للميداليات.وفي هذه الدورة، تهدف اللاعبة الكورية "تشيه مين جونغ"، الملقبة بـ"أميرة الجليد"، لأن تصبح أول رياضية في تاريخ التزلج السريع على الجليد في الألعاب الأولمبية، تفوز بثلاثة ألقاب فردية متتالية في سباق 1500 متر للسيدات.وفي يوم 13 فبراير، ستتنافس اللاعبة الكورية "تشيه غا أون" على الميدالية الذهبية في سباق التزلج على الجليد النسائي.