بدء بيع تذاكر اليانصيب عبر الهاتف المحمول اليوم الاثنين

سيبدأ بيع تذاكر اليانصيب عبر الهاتف المحمول في كوريا اليوم الاثنين على سبيل التجربة.جاء ذلك بعد أن أنهت لجنة اليانصيب الكورية التابعة لوزارة التخطيط والميزانية يوم الجمعة الماضي برنامج خدمة الهاتف المحمول الذي سيبدأ تشغيله اليوم.ومنذ إطلاقها في عام 2002، كانت تذاكر اليانصيب في كوريا الجنوبية متاحة فقط في متاجر اليانصيب وعبر الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر.وسوف يقتصر شراء تذاكر اليانصيب عبر الهاتف المحمول على أيام الأسبوع فقط ضمن البرنامج التجريبي خلال النصف الأول من هذا العام، بحد أقصى خمسة آلاف وون، أي ما يعادل ثلاثة دولارات و41 سنتا أمريكيا للشخص الواحد لكل سحب. كما سيقتصر إجمالي مبيعات الهاتف المحمول على 5% من إجمالي مبيعات اليانصيب في العام السابق.وقد بلغت مبيعات اليانصيب في العام الماضي 7.7 تريليون وون، أي أكثر من ضعف مبيعات عام 2004.