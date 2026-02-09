معدلات تأييد الرئيس لي جيه ميونغ تصل إلى 55.8%

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع جديد للرأي ارتفاعا في نسبة تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" للأسبوع الثاني على التوالي، لتصل إلى 55.8%. وفي الاستطلاع الذي شمل 2507 بالغين في جميع أنحاء كوريا الجنوبية وأجرته مؤسسة "ريال ميتر" خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة من الأسبوع الماضي، أعرب 55.8% من المشاركين عن اعتقادهم بأن لي يؤدي عمله بشكل جيد.ويمثل هذا ارتفاعا بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجري في الأسبوع الأسبق.وفي المقابل، أعرب 39.1% من المشاركين عن عدم رضائهم عن أداء الرئيس، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية، بينما امتنع 5.1% عن إبداء رأيهم.وقالت "ريال ميتر" إن هذا الارتفاع المتواصل في نسبة تأييد لي يرجع إلى سياسات تحسين سبل العيش، بما في ذلك تنظيم المضاربة العقارية من قبل مالكي المنازل المتعددة، وجهوده لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المتوازنة، بما في ذلك إنشاء خط سكك حديدية داخلي يربط كلا من "كو جيه" و"كو صونغ" و"كيم تشون" في منطقة كيونغ سانغ.وفي استطلاع منفصل أُجري على 1004 من المواطنين الكوريين يوميْ الخميس والجمعة، أيد 47.6% من المستطلَعين الحزبَ الديمقراطي الحاكم، بزيادة قدرها 3.7 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك نموا للأسبوع الثالث على التوالي.وفي المقابل، أيد 34.9% حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية، مسجلا بذلك تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.