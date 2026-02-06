الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الحزب الحاكم في كوريا الشمالية يعقد مؤتمره التاسع في أواخر فبراير

Write: 2026-02-09 12:28:34Update: 2026-02-09 13:11:35

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أمس الأحد إن حزب العمال الحاكم سيعقد مؤتمره التاسع في أواخر شهر فبراير الجاري في بيونغ يانغ.
وأضافت أن حزب العمال الحاكم عقد اجتماعا يوم السبت للتحضير للمؤتمر، بما في ذلك جدول الأعمال والتوقيت.
ومن المتوقع أن يُعقد المؤتمر الحزبي في كوريا الشمالية بعد الاحتفال بذكرى ميلاد الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل"، والذي يعتبر أحد الأعياد المهمة في الدولة الشيوعية، يوم السادس عشر من شهر فبراير الجاري.
ويعد المؤتمر الحزبي أعلى هيئة لصنع القرار في كوريا الشمالية، حيث يحدد السياسات الداخلية والخارجية للسنوات الخمس التالية.
وقد أعلن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أنه سيكشف في المؤتمر الحزبي القادم عن خطته لتعزيز قدرات الردع النووي.
ومن المتوقع أيضا أن يتم في ذلك المؤتمر عرض سياسة التوازي بشكل مفصل، والتي تجمع بين القوة النووية وتحديث الأسلحة التقليدية.
وفيما يخص العلاقات بين الكوريتين، من المتوقع أن يتم تدوين عبارة "دولتان معاديتان" في قواعد حزب العمال.
