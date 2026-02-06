معهد التنمية الكوري يقدم توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي للشهر الرابع

Photo : YONHAP News

قدم المعهد التنمية الكوري توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي، موضحا أن الاقتصاد الكوري يواصل إظهار تحسن في الاستهلاك والإنتاج.وقال تقرير أصدره المعهد الحكومي اليوم الاثنين إن الاقتصاد الكوري يواصل، بوتيرة معتدلة، زيادة الإنتاج، خاصة في قطاع الخدمات، مع تحسن الاستهلاك.وحافظ المعهد في تقريره على تقييماته للوضع الاقتصادي الكوري بشكل إيجابي، باستخدام عبارات مثل "تحسن" و"زيادة"، للشهر الرابع على التوالي، منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي الإجمالي في شهر ديسمبر من العام الماضي شهد ضعفا في قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية، إلا أن وتيرة الزيادة اتسعت مقارنة بالشهر الأسبق، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع الخدمات.وقال التقرير إن مؤشر التراجع في معنويات الشركات بدأ يشهد بعض التحسن، إلا أن المخاطر الخارجية، مثل احتمال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية واتساع تقلبات أسعار النفط العالمية، تبدو في تزايد نسبي.