كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة

Photo : YONHAP News

بدأت القوات الجوية الكورية والأمريكية تدريبات جوية مشتركة اليوم الاثنين وتستمر حتى الثالث عشر من فبراير الجاري.وصرحت قيادة القوات الجوية الكورية بأنها تجرى مناورات "سرب الأصدقاء" في قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة "بيونغ تيك" الواقعة على بعد حوالي 65 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة سيول.وتشارك في هذه التدريبات مقاتلات "كي إف 16" الكورية الجنوبية ومقاتلات "إف 16" الأمريكية، إلى جانب مقاتلات "إف 35 إيه" ومقاتلات "إف إيه 50" الكورية، التي سيتم نشرها في تدريب على العمليات المشتركة للجيلين الرابع والخامس من المقاتلات.وتخطط القوات الجوية الكورية هذا العام لمضاعفة عدد القوات المشاركة في كل دورة تدريبية وزيادة عدد الطلعات الجوية وعدد عمليات النشر والتعبئة، مع تقليل عدد دورات التدريب السنوية من 8 إلى 4 دورات.الجدير بالذكر أن تدريبات "سرب الأصدقاء" هي تدريبات على مستوى كتيبة تُقام بالتناوب في القواعد الجوية الكورية والأمريكية منذ عام 1991.