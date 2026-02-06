البرلمان الكوري يُشكّل لجنة خاصة للتصديق على مشروع قانون الاستثمار الأمريكي

Photo : YONHAP News

في ظل الضغوط المتزايدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أصدر البرلمان الكوري قرارا بتشكيل لجنة خاصة تُعنى بالتشريعات اللازمة لتنفيذ تعهدات كوريا الجنوبية بالاستثمار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاقية التجارة بين البلدين.وبدعم من الحزبين الحاكم والمعارض، وافق البرلمان على القرار أمس الاثنين خلال جلسة عامة، لتكليف اللجنة بدراسة القانون الخاص بإدارة الاستثمارات الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على كوريا إلى 25% بدلا من 15%، المتفق عليها في يوليو 2025، مُعللا ذلك بعدم التزام سيول بتعهدها باستثمار مبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار.ومن المتوقع إقرار القانون الخاص مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء ولاية اللجنة التي تبلغ 30 يوما. وسوف تتألف اللجنة الخاصة من 16 عضوا، ثمانية نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبعة من حزب قوة الشعب المعارض، وواحد غير منتمٍ لأي من الحزبين الرئيسيين، بينما سيتولى أحد أعضاء حزب قوة الشعب منصب الرئيس.