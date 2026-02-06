توقعات بتساقط أمطار وثلوج على معظم أنحاء كوريا اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

تشير التوقعات إلى هطول أمطار وثلوج على جزيرة جيجو الواقعة في أقصى جنوب كوريا الجنوبية ومقاطعة جنوب جولا صباح اليوم الثلاثاء، ثم تنتشر هذه الأمطار والثلوج في جميع أنحاء البلاد خلال اليوم.ومن المتوقع تساقط حوالي عشرة سنتيمترات من الثلوج في المناطق الجبلية في جزيرة جيجو، وما يصل إلى خمسة سنتيمترات في أجزاء من مقاطعة كانغ وان والجزء الشرقي من مقاطعة شمال جولا، بينما ستشهد سيول أقل من سنتيمتر واحد من الثلوج.ويُنصح السائقون والمشاة بتوخي الحذر، حيث قد يتجمد الثلج والمطر.ومن المتوقع أن تخف حدة معظم الأمطار صباح الغد الأربعاء.وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الثلاثاء ستتراوح بين سبع درجات تحت الصفر وثلاث درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء كوريا، مما يرفع درجات الحرارة بمقدار ست إلى تسع درجات مقارنة بالأمس. ومن المتوقع أن تسجل سيول درجة حرارة صغرى صباحية تبلغ درجة مئوية واحدة تحت الصفر.ولا تزال تحذيرات الطقس الجاف سارية المفعول في المنطقة الوسطى ومقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ والجزء الشرقي من مقاطعة جنوب جولا، حيث حذرت سلطات الأرصاد الجوية من احتمالية اندلاع حرائق في الغابات.