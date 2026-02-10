بَدْء إلزام الأجانب في كوريا بإثبات التمويل والإقامة عند شراء منازل

Photo : YONHAP News

سيُطلب من الأجانب الراغبين في شراء العقارات في كوريا الجنوبية، بدءا من اليوم، الإفصاح عن وضع إقامتهم وتقديم خطة تمويل، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من ارتفاع أسعار المساكن.وأعلنت وزارة الأراضي الكورية أمس الاثنين عن لوائح أكثر صرامة، ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في محاولة لوقف المضاربة العقارية من قبل جهات أجنبية. وبموجب الإجراء الجديد، يُشترط على أي مواطن أجنبي يرغب في شراء منزل في كوريا الجنوبية تقديم ما يثبت حصوله على تأشيرة سارية المفعول، بالإضافة إلى إثبات سكنه أو مكان إقامته لمدة لا تقل عن 183 يوما.كما يُلزم القانون مشتري المنازل الأجانب بتقديم خطة تمويل الشراء، بما في ذلك إثبات رصيدهم المصرفي، وقروضهم، وتفاصيل المؤسسات المُقرضة.وكانت وزارة الأراضي قد اكتشفت في العام الماضي 416 معاملة عقارية مشبوهة شملت مشترين أجانب، وأبلغت عنها جهات مثل مصلحة الجمارك الكورية، ووزارة العدل، ووكالة الشرطة الوطنية.وتقول الوزارة إن هذه التغييرات ستُمهد الطريق لمراقبة أكثر دقة للمعاملات غير النظامية والتدفقات غير المشروعة للأموال. وتؤكد الحكومة أنها ستواصل التصدي بحزم للأنشطة غير القانونية في سوق العقارات، وحماية المشترين غير المُضاربين الذين ينوون بالفعل الانتقال إلى منازل جديدة.