المحكمة تبرّئ شخصا مقربا من السيدة الأولى السابقة من تهمة الاختلاس

Photo : YONHAP News

برّأت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين شخصا مقربا من السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" من تهم الاختلاس، كما أسقطت عنه تهما أخرى وجهها إليه فريق من المحققين الخاصين.وأصدرت محكمة سيول المركزية حكما بالبراءة لصالح "كيم اي سونغ" المعروف بـ"خادم" عائلتها، من تهمة اختلاس 2.43 مليار وون كوري، أي ما يعادل 1.66 مليون دولار أمريكي تقريبا، من شركة "إينوفست كوريا" التي كان يسيطر عليها فعليا.وكان فريق التحقيقات الخاص قد طالب بسجن كيم ثماني سنوات، بعد توجيه الاتهام إليه في أغسطس باختلاس 4.8 مليار وون كوري من أموال شركة "آي إم إس موبيليتي" لتأجير السيارات، بالتواطؤ مع رئيسها التنفيذي "جو يونغ تاك"، إلا أن المحكمة رأت أن تصرفات كيم لا تُعدّ اختلاسا، إذ يُمكن اعتبارها مُوجّهة لتحقيق منفعة للشركة.كما رفضت المحكمة تهم الاختلاس الأخرى التي وجّهها إليه فريق التحقيقات الخاص، الذي ركّز تحقيقاته على مزاعم الفساد المُحيطة بالسيدة الأولى السابقة، مُشيرة إلى أنها لا تندرج ضمن اختصاصه.