فوز متزلجة الثلج يو صونغ يون بالبرونزية في منافسات القفز العالي للسيدات

Photo : YONHAP News

حصدت لاعبة السنوبورد الكورية، أي التزلج باللوح على الثلوج، "يو صونغ يون"، على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026".واحتلت يو المركز الثالث من بين 12 متسابقة في نهائي منافسات القفز العالي للسيدات في منتزه "ليفينيو" للثلوج أمس الاثنين، بمجموع 171 نقطة.وتُعد هذه الميدالية هي الثانية لكوريا الجنوبية في هذه الدورة، بعد فوز لاعب السنوبورد "كيم سانغ كيوم" بالميدالية الفضية في منافسات التزلج المتوازي للرجال يوم الأحد.وفي منافسات القفز العالي، يؤدي المتسابقون ثلاث جولات، ويتم احتساب أفضل نتيجتين لتحديد الترتيب النهائي.وقد فازت اللاعبة اليابانية "كوكومو موراس" بالميدالية الذهبية برصيد 179 نقطة، بينما حلت النيوزيلندية "زوي سادوفسكي سينوت" في المركز الثاني برصيد 172.25 نقطة.